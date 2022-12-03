У Британії затримали і звільнили під заставу російського мільярдера Фрідмана, – ЗМІ

Національне агентство по боротьбі зі злочинністю Великої Британії (NCA) затримало «заможного російського бізнесмена» за підозрою у відмиванні грошей. За даними Української правди, мова йде про російського олігарха Михайла Фрідмана.

У NCA повідомляють, що провели масштабну операцію з арешту «багатого російського бізнесмена за підозрою у відмиванні грошей, змові з метою обману Міністерства внутрішніх справ та змові з метою дачі неправдивих свідчень».

У NCA не розкривають, хто ж є тим «заможним російським бізнесменом». Однак Українська правда з посиланням на три джерела в бізнес-колах,повідомляє, що мова йде про Михайла Фрідмана. Джерела в оточенні олігарха повідомили, що він перебуває вдома у Лондоні.

Повідомляється, що 58-річний бізнесмен був затриманий у четвер 1 грудня у своїй багатомільйонній резиденції в Лондоні. Крім того, затримали ще двох осіб. 35-річний чоловік, який працював у цьому будинку, був затриманий неподалік за підозрою у відмиванні грошей та перешкоджанні офіцеру NCA. Він виходив з будинку з сумкою, в якій було виявлено тисячі фунтів стерлінгів готівкою. Інший чоловік, віком 39 років, колишній бойфренд теперішньої партнерки бізнесмена, був заарештований у своєму будинку в Пімліко, Лондон, за відмивання грошей та змову з метою шахрайства.

В операції у лондонському будинку бізнесмена було задіяно понад 50 офіцерів. За результатами масштабних обшуків, проведених слідчими NCA, було вилучено низку цифрових пристроїв та значну кількість готівки. Всі троє осіб були допитані NCA та звільнені під заставу.

У агентстві зазначили, що ця операція є останньою в серії втручань NCA, спрямованих на припинення діяльності корумпованих представників міжнародного бізнесу та їхніх пособників. На сьогоднішній день NCA забезпечило майже 100 дій, які усувають або зменшують кримінальну загрозу проти еліт, пов’язаних із президентом РФ Володимиром Путіним, та їхніх поплічників.

Нагадаємо, Міхаіл Фрідман – російський олігарх, проти якого через зв’язки з владою РФ були накладені санкції ЄС та Британії після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. США наклали проти Фрідмана санкції ще у 2018 році.

Фрідман є засновником та головним акціонером Letter One та «Альфа-груп», до якого входить, зокрема «Альфа-банк» та Borjomi International. Остання, крім того, що є ексклюзивним імпортером води «Боржомі» в Україні, на ринку представлена низкою брендів, зокрема, водами «Моршинська» та «Миргородська». У червні суд арештував активів «Моршинської» на понад 53 млн грн.

Крім того, до Letter One входить нідерландська компанія Veon, яка є акціонером мобільного оператора «Київстар».

Як відомо, Міхаіл Фрідман, який є уродженцем Львова, також є засновником відомого джазового фестивалю у Львові.

Як писав Львівський портал, Фрідман засудив повномасштабне вторгнення росії в Україну, хоча до цього не висловлювався щодо російської агресії. А згодом стало відомо, що олігарх хоче отримати українське громадянство та перереєструвати свої основні активи до України.

Російський Forbes оцінює статки Міхаіла Фрідмана у 15,5 млрд доларів. Також його вважають 11 найбагатшою людиною у Великій Британії.

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