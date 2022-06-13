ОСТАННІ НОВИНИ

Суд арештував активів «Моршинської» Фрідмана на понад 53 млн грн

Наталя Дуляба

|

Суд наклав арешт на активи одного з найбільших в Україні виробників мінеральної води, власником якого відомий російський олігарх. Про це йдеться на сторінці Офісу генпрокурора у Facebook.

Так, арештовано корпоративні права підприємств, які є одними з найбільших виробників мінеральної води на території України на понад 53,4 млн грн. Йдеться про цінні папери та гроші, що є частками статутного капіталу підприємств, бенефіціарним власником яких є російський олігарх.

У Генпрокуратурі не уточняють марку та ім’я російського олігарха. Однак за даними Економічної правди, йдеться про Міхаіла Фрідмана – російського олігарха, що знаходиться під санкціями США, ЄС та Британії.

Міхаіл Фрідман (посередині) на Alfa Jazz Fest із Андрієм Садовим у 2013 році

В Україні Фрідман із партнерами Германом Ханом та Пьотром Авеном володіє компанією IDS Group Ukraine – «дочкою» міжнародної групи IDS Borjomi International (входить до «Альфа-груп»). На ринку, крім того, що компанія є ексклюзивним імпортером води «Боржомі» в Україні, вона представлена низкою брендів, зокрема, водами «Моршинська» та «Миргородська».

Як відомо, Міхаіл Фрідман, також є засновником відомого джазового фестивалю у Львові.

За даними слідства, Фрідман разом із партнерами намагалися уникнути санкцій та примусового вилучення прав власності, передбачених законодавством України. Для цього вони укладали правочини з продажу корпоративних прав.

Водночас у Бюро економічної безпеки уточняють, що олігарх разом іх партнерами за фіктивними угодами хотіли вивести зі своєї власності активи, розташовані на території України. Реалізації цієї схеми, як запевняють у відомстві, не допустили.

За відкритими даними одного із консалтингових агенств відомо, що орієнтовна ринковою вартість бренду мінеральної води російського олігарха в 2021 році становила понад 10 млрд грн в еквіваленті.

За фактом легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, відкрито кримінальне провадження (ч.3 ст.209 ККУ). Наразі триває слідство.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Якісний розвал сходження в автосервісі
Омелян ШЕВЧУК
Якісний розвал сходження в автосервісі

Ситуації, коли кузов транспортного засобу веде до однієї зі сторін дороги при прямому стані керма, трапляються з певних ...

В Україні знову змінили правила перетину кордону для чоловіків
Ольга ДЕНИСЯКА
В Україні знову змінили правила перетину кордону для чоловіків

Кабінет міністрів України знову змінив правила перетину кордону для чоловіків призовного віку. Відтепер перетинати кордо...

День вишиванки в «АТБ»: співробітники одягли святкові вишиванки, а мережа відкрила нові магазини
Анастасія ПИЖ
День вишиванки в «АТБ»: співробітники одягли святкові вишиванки, а мережа відкрила нові магазини

Найбільший національний ритейлер «АТБ» яскраво та масштабно відзначив День вишиванки, який цьогоріч має особливий сенс і...

В СБУ розкрили деталі про схему продажу бронежилетів ЗСУ через «Епіцентр»
Наталя ДУЛЯБА
В СБУ розкрили деталі про схему продажу бронежилетів ЗСУ через «Епіцентр»

Більше 1000 бронежилетів, які на Львівщині безкоштовно пошили для військових Збройних Сил України, через чиновників Черк...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів