Суд арештував активів «Моршинської» Фрідмана на понад 53 млн грн

Суд наклав арешт на активи одного з найбільших в Україні виробників мінеральної води, власником якого відомий російський олігарх. Про це йдеться на сторінці Офісу генпрокурора у Facebook.

Так, арештовано корпоративні права підприємств, які є одними з найбільших виробників мінеральної води на території України на понад 53,4 млн грн. Йдеться про цінні папери та гроші, що є частками статутного капіталу підприємств, бенефіціарним власником яких є російський олігарх.

У Генпрокуратурі не уточняють марку та ім’я російського олігарха. Однак за даними Економічної правди, йдеться про Міхаіла Фрідмана – російського олігарха, що знаходиться під санкціями США, ЄС та Британії.

Міхаіл Фрідман (посередині) на Alfa Jazz Fest із Андрієм Садовим у 2013 році

В Україні Фрідман із партнерами Германом Ханом та Пьотром Авеном володіє компанією IDS Group Ukraine – «дочкою» міжнародної групи IDS Borjomi International (входить до «Альфа-груп»). На ринку, крім того, що компанія є ексклюзивним імпортером води «Боржомі» в Україні, вона представлена низкою брендів, зокрема, водами «Моршинська» та «Миргородська».

Як відомо, Міхаіл Фрідман, також є засновником відомого джазового фестивалю у Львові.

За даними слідства, Фрідман разом із партнерами намагалися уникнути санкцій та примусового вилучення прав власності, передбачених законодавством України. Для цього вони укладали правочини з продажу корпоративних прав.

Водночас у Бюро економічної безпеки уточняють, що олігарх разом іх партнерами за фіктивними угодами хотіли вивести зі своєї власності активи, розташовані на території України. Реалізації цієї схеми, як запевняють у відомстві, не допустили.

За відкритими даними одного із консалтингових агенств відомо, що орієнтовна ринковою вартість бренду мінеральної води російського олігарха в 2021 році становила понад 10 млрд грн в еквіваленті.

За фактом легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, відкрито кримінальне провадження (ч.3 ст.209 ККУ). Наразі триває слідство.

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