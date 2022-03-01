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ЄС запровадив нові санкції проти російських бізнесменів і «медійних осіб» Кремля

Андрій Котенський

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Європейський союз запровадив нові персональні санкції проти 26 «медійних осіб» і бізнесменів, близьких до Кремля, через війну в Україні, передає Радіо Свобода.

З журналістів у список потрапили телеведучі Аркадій Мамонтов, Тигран Кеосаян, Ольга Скабеєва, головний редактор видання Regnum Модест Колеров, співробітник НТВ Роман Бабаян і співробітник RT Антон Красовський.

Обмеження ЄС також торкнуться письменника Захара Прилепіна і віолончеліста Сергія Ролдугіна, відомого як друга Путіна.

До «чорного списку» потрапили представники бізнесу: Геннадій Тимченко, голова «Роснефти» Ігор Сєчин, голова «Транснефти» Микола Токарєв, засновник USM Holdings Алішер Усманов, власник «Сєвєрсталі» Олексій Мордашов, голова ради директорів аеропорту «Шереметьєво» Олександр Пономаренко.

З банківського сектора – голова ради директорів Альфа-банку Петро Авен, співвласник Альфа-банку Михайло Фрідман, голова Промсвязьбанку Петро Фрадков.

Санкції також торкнуться військових: першого заступника командувача Чорноморським флотом Сергія Пінчука, заступника командувача військ Південного військового округу Олексія Авдєєва, заступника командувача військ Південного військового округу Рустама Мурадова і командувача 8-ї гвардійської загальновійськової армії Південного військового округу Андрія Сичева.

З чиновників до списку санкцій потрапили прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков, віцепрем’єр Дмитро Чернишенко, міністр будівництва і ЖКГ Ірек Файзуллін, міністр транспорту Віталій Савельєв і перший віцеспікер Ради федерації Андрій Турчак.

Їхні активи на території Європейського союзу будуть заморожені, в’їзд до держав-членів буде заборонено.

Крім того, ввечері 28 лютого США оголосили 12 російських дипломатів при ООН персонами нон-ґрата. Вони мають залишити країну до 7 березня, повідомляє посол Росії при ООН Василь Небензя.

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