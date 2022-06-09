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Фрідман хоче отримати громадянство України

Андрій Котенський

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Уродженець Львова, російський олігарх Михайло Фрідман консультується з українською владою стосовно того, щоб отримати українське громадянство та перереєструвати основні активи до України. Про це очільник Нацагентства запобігання корупції Олександр Новіков розповів в інтерв’ю Forbes Україна.

«Наскільки мені відомо, Михайло Фрідман консультується з українською владою стосовно того, щоб отримати українське громадянство та перереєструвати основні активи до України. Такий сценарій можливий і для інших великих російських бізнесменів українського походження, наприклад, це Віктор Вексельберг, який народився у Дрогобичі», – розповів він. Сам Фрідман народився у Львові у 1964 році.

За словами Новікова, перереєстрація бізнесу є вигідною для України, адже вона означає додаткові податки. «Фінансувати знищення режиму Путіна коштом російських олігархів – мабуть, це найкраще, що може зробити Україна за таких обставин», – додав голова НАЗК.

Крім того, розповів очільник агентства, санкції будуть накладені на всіх російських олігархів, якщо вони не засудять російську війну проти України та президента РФ владіміра путіна публічно, а також не визнають територіальну цілісність України включно з Кримом і Донецькою та Луганською областями.

Новіков розповів, що група Єрмака – Макфола найближчим часом напрацює рамки подальших дій підсанкційних осіб. В рамках цього буде розглянута можлива процедура виходу з-під санкцій, зокрема шляхом передачі коштів чи активів у «фонд покаяння».

«Поки триває обговорення цієї ідеї. Остаточне рішення прийматиме президент України», – резюмував голова НАЗК.

Михайло Фрідман – російський олігарх, проти якого через зв’язки з владою РФ були накладені санкції ЄС та Британії після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. США наклали проти Фрідмана санкції ще у 2018 році.

Фрідман є засновником та головним акціонером Letter One та «Альфа-груп», до якого входить, зокрема «Альфа-банк» та Borjomi International. Крім того, до Letter one входить нідерландська компанія Veon, яка є акціонером мобільного оператора «Київстар».

Цікаво, що Фрідман став першим великим російським бізнесменом, хто виступив проти війни росії проти України.

Після відкритого вторгнення росії в Україну Фрідман потрапив у список осіб проти яких ЄС запровадив персональні санкції.

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