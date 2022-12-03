На Херсонщині евакуйовують людей з лівого берега Дніпра: очікують активізації бойових дій

З 3 по 5 грудня на Херсонщині триватимуть гуманітарні заходи щодо евакуації українців, які зараз перебувають на лівому березі річки Дніпро у дачному селищі та не встигли залишити тимчасово окуповану територію. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

Так, 3-5 грудня знімається заборона перетину річки Дніпро на ділянці Річковий вокзал у світлий час доби. Це робиться для того, аби люди, які перебувають на дачах на лівому березі Дніпра, могли евакуюватися до Херсона.

Під час евакуації необхідно мати при собі документи, що засвідчують особу та підтверджують громадянство України.

«Херсонська обласна військова адміністрація повідомляє, що з 3 грудня (субота) по 5 грудня (понеділок) включно, триватимуть гуманітарні заходи щодо евакуації українських громадян, які зараз перебувають на лівому березі річки Дніпро у дачному селищі та не встигли залишити тимчасово окуповану територію», – йдеться в повідомленні.

В ОВА пояснюють, що евакуація необхідна через можливу активізацію бойових дій на цій території. Тож у вказаний період буде знято заборону виходу на воду, але тільки у світлий час доби. Річкові переходи будуть дозволені на ділянці Річковий вокзал. На інших ділянках річки дозволу на переправу у названі дати не буде.

«У разі виникнення потреби у додатковому часі для прибуття на деокуповану територію, просимо громадян причалювати лише на Річковому вокзалі, як єдиному дозволеному місці», – уточнили в ОВА.

Нагадаємо, 11 листопада ЗСУ зайшли до Херсона. Місто повернули під контроль України.

12 листопада в Херсоні знову відновили роботу міська та обласна влади.

Російські війська, втікаючи з Херсона, зруйнували всю енергетичну інфраструктуру. Місто було повністю знеструмлене. Однак за кулька тижнів у Херсоні вже відновили електропостачання.

Також відновили мовлення українського радіо й телебачення, знову запрацював мобільний зв’язок. «Укрзалізниця» анонсувала відновлення залізничного сполучення, також у місто повертаються «Укрпошта» та приватні компанії.

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