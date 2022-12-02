Львівські медики врятували 12-річного хлопчика з інфарктом мозку

Уламок російської ракети спровокував інфаркт мозку у 12-річного Михайлика Баєва з Бахмута. Львівські лікарі три місяці боролися за його життя і зуміли врятувати. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міськради Львова.

Михайлик разом із родичами порався по господарству, коли почався обстріл і російська ракета потрапила у двір. Від її уламків загинув батько, а хлопчика відкинуло в дім ударною хвилею.

Дитину у критичному стані терміново евакуювали до Дніпра, де медикам вдалося відновити кровопостачання мозку та стабілізувати стан. Далі Михайлика евакуаційним потягом доправили до Львова у Національний реабілітаційний центр «Незламні».

Через ушкодження сонної артерії хлопець не міг навіть ковтати та говорити. Комп’ютерна томографія показала, що у мозку дитини залишилися ще два уламки – у ділянці позаду очей та у тім’яній, що поруч із життєво важливими магістральними судинами.

Як розповідають медики, чіпати уламки у мозку було надто небезпечно, адже можна було спровокувати кровотечу, яка могла б стати фатальною. Тому Михайлика почали лікувати медикаментозно, а паралельно залучили ще й реабілітологів. Вже за кілька тижнів хлопчик почав говорити, рухати ногами та навіть робити перші самостійні кроки.

Також лікарі взялись за загоєння осколкових поранень та опіків. Аби закрити дефекти від ран, дитині зробили кілька операцій.

«Після трьох місяців лікування Михайло з бабусею та молодшим братом, який з опіками теж перебував у лікарні, їдуть до Дніпра. Тепер там вони мешкатимуть. Із реабілітаційного центру хлопець вийшов на своїх ногах. Завдяки злагодженій командній роботі наших професіоналів дитина повертається до повноцінного життя. І хоч у його голові назавжди залишаться два уламки, лікарі певні: нашкодити дитині ці уламки не зможуть», – кажуть у Першому медоб’єднанні Львова.

Зазначимо, за час повномасштабної війни у львівському реабілітаційному центрі «Незламні» надали допомогу більше 7000 поранених українців. Це військові, цивільні, а також понад 250 дітей. Так, тут встановили протези ноги 52-річному військовослужбовцю, 48-річному херсонцю, протез суглоба 45-річному захиснику.

Сам реабілітаційний центр «Незламні» має статус національного. На його розбудову збирають кошти. Влітку на благодійному форумі на це зібрали перші 2,1 млн євро.

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Фото: ЛМР