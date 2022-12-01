На Львівщині новий графік знеструмлень. Від 8 до 16 годин на добу

В Україні досягнуто часткової стабілізації енергосистеми, а відтак львівські енергетики сформували новий графік подачі електроенергії для споживачів. За яким електроенергію подаватимуть від 8 до 16 годин на добу, в залежності від рівня споживання.

Електроенергія подаватиметься споживачам Львівщини двічі на добу по чотири години (разом – 8 годин). В інші години доби слід бути готовим до відключень.

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Якщо у певний момент ситуація в енергосистемі стає кращою і є можливість подати електроенергію на довший період – енергетики це роблять.

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Тобто, якщо споживачі помірно споживають світло то його подача може бути подовжена ще на 4 години.

Графік подачі електроенергії розроблений для трьох груп споживачів. Цей перелік оновлений та скоригований, тобто групи могли змінитись. Аби визначити групу тисни тут.

Вказаний час відключень може збільшуватись на одну годину, зважаючи на необхідність доїзду оперативних бригад до енергооб’єктів для проведення перемикань.

Окрім цього, у час повітряної тривоги працівники компанії не можуть перебувати на енергооб’єктах, адже їх може атакувати ворог. Це теж може збільшити перерву в електропостачанні.

Електроенергія може бути відсутня також з інших причин, зокрема через аварії або ремонтні роботи в електромережах.

Нагадаємо, на Львівщині непроста ситуація в енергетиці виникла ще після російського удару 15 листопада. Через критичні пошкодження електропідстанцій лише третина області могла одночасно отримувати світло. Втім вже станом на 27 листопада подавати електрику одночасно вдалося половині мешканців.

Ще до останнього удару Кремль уже вивів із ладу майже половину енергосистеми України. В «Укренерго» констатували, що після шести масованих атак РФ в Україні практично не залишилось неушкоджених ТЕС і ГЕС.

Енергетики кажуть, що через значні пошкодження в енергетичній системі світло українцям вимикатимуть щонайменше до кінця березня.

Станом на ранок 30 листопада енергосистема забезпечує 73% споживання електроенергії в Україні. Дефіцит потужності становить 27%.

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