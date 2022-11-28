Вкиди про наступ з Білорусі – це психологічна атака, – розвідка

Інформацію про нібито підготовку наступу з Білорусі ворог поширює спеціально, аби залякати українців, розосередити ЗСУ та нагнітати ситуацію серед самих білорусів. Про це Львівському порталу повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони України.

Як розповів представник української розвідки Андрій Юсов, вкиди про наступ із Білорусі – інформаційно-психологічна спецоперація (ІПСО). До неї ворог вдається, щоб відразу досягти кількох цілей.

«З одного боку посіяти паніку серед українців, в тому числі жителів прикордонних районів і областей, з іншого – дезорієнтувати Сили оборони України, розосередити їх, перекинути сили з інших напрямків. Також об’єктом і цілями цієї інформаційно-психологічної операції є сама Білорусь і білоруси, тобто нагнітання. Зробити так, щоб заіскрило, і все-таки втягнути саму Білорусь в повномасштабну війну, чого до цього моменту не було», – сказав він.

Водночас Андрій Юсов закликав не недооцінювати загрозу з боку режиму Лукашенка. Але й говорити про повторний наступ із Білорусі зараз не приходиться.

«Ми не говоримо про те, що від режиму Лукашенка немає загрози. Вона є, Лукашенко допомагає Путіну і зброєю, і боєприпасами, і бронетехнікою. Він надає свій повітряний простір для ударів по Україні, але говорити про те, що в найближчим часом відбудеться повномасштабне вторгнення і втягування Білорусі вже в наземну операцію, сьогодні ми не можемо», – додав представник воєнної розвідки України.

Нагадаємо, нещодавно Генштаб повідомляв, що на території Білорусі зараз перебувають понад 9000 російських військових. Принаймні частину з них окупанти готуються перекинути в Україну, щоб посилити свої підрозділи на окремих напрямках.

Тим часом у Білорусі триває формування спільного з росіянами угруповання військ. Щоб підготувати його, потрібно щонайменше 2-3 місяці. Тому на думку Генштабу, повторити напад на Україну російські окупанти можуть не раніше грудня-січня.

Зі свого боку ЗСУ вже тривалий час готуються до такого розвитку подій. У прикордонній з Білоруссю зоні заміновані дороги та інші території, зараз тут будують стіну. Якщо окупанти таки наважаться повторити своє вторгнення із Білорусі, у Генштабі кажуть, що відразу ж розпочнуть масоване вогневе ураження.

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