Із 26 листопада у Херсон почнуть повертати світло

Ремонтні бригади у тестовому режимі почнуть заживлювати мережі Херсона. Струм почнуть подавати зі суботи, 26 листопада. Про це повідомили у пресслужбі «Херсонобленерго».

За словами голови правління «Херсонобленерго» Ігоря Сафронова, вже з 26 листопада та протягом кількох діб планується провести тестове заживлення електромереж міста. Найшвидше світло з’явиться на обєктах критичної інфраструктури.

«Незважаючи на надскладну ситуацію, ми продовжуємо працювати. Наразі стан енергосистеми України складний, щойно нормалізується робота Південноукраїнської АЕС у оселях херсонців почне з’являтися електроенергія. В подачі електроенергії будуть застосовні екстремальні обмеження, так як основні джерела енергоживлення зруйновані, працюватиме резервна лінія електропередач, яка має обмежену пропускну здатність. В першу чергу будуть заживлені об’єкти критичної інфраструктури – об’єкти водопостачання та медичні заклади. Тож просимо з розумінням віднестися до ситуації», – говорить Голова правління.

Нагадаємо, 11 листопада ЗСУ зайшли до Херсона. Місто повернули під контроль України, однак Генштаб певний час не підтверджував його звільнення з міркувань безпеки.

12 листопада в Херсоні знову відновили роботу міська та обласна влади. В місті вже проводять стабілізаційні заходи, вводять комендантську годину і обмеження на в’їзд і виїзд. Правоохоронці кажуть, що найбільша загроза у Херсоні та на інших звільнених територіях – масове замінування.

Російські війська, втікаючи з Херсона, зруйнували всю енергетичну інфраструктуру. Місто повністю знеструмлене. На те, аби відновити електропостачання, потрібен місяць.

Тим часом у Херсоні вже відновили мовлення українського радіо й телебачення, знову запрацював мобільний зв’язок. «Укрзалізниця» анонсувала відновлення залізничного сполучення, також у місто повертаються «Укрпошта» та приватні компанії.

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