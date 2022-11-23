У Криму навчають нову партію операторів дронів-камікадзе

У місті Севастополь, на базі одного з навчальних закладів, триває підготовка операторів безпілотних літальних апаратів як російського, так і іранського виробництва, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Термін підготовки зазначених фахівців складає до трьох тижнів. На даний час готується близько 30 військовослужбовців.

Нагадаємо, нещодавно українська розвідка заявила, що деталі іранських безпілотників були виготовлені після повномасштабного вторгнення Росії, тож це може свідчити, що ці дрони Кремль почав отримувати після 24 лютого.

Разом із тим офіційний Іран, який досі щоразу заперечував передачу РФ своїх ударних дронів, тепер підтвердив, що таки продав їх Росії. Але Тегеран стверджує, що нібито зробив це до повномасштабного вторгнення в Україну.

Іранські дрони-камікадзе окупанти почали активно застосовувати по цивільних інфраструктурних об’єктах України наприкінці вересня. Найчастіше вони використовують Shahed-136, марковані як «Герань-2».

Дотепер російські війська випустили по Україні більше 400 таких безпілотників. Зі середини жовтня ЗСУ знищують уже 85% «Шахедів».

Також стало відомо, що Іранські дрони на 75% складаються з американських деталей.

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