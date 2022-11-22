Іранські дрони на 75% складаються з американських деталей, – розвідка

Більшість іранських дронів-камікадзе складаються із компонентів, виготовлених у США і в Європі. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони України.

Наші розвідники розповіли американському виданню The Wall Street Journal, що ж вони виявили всередині іранських ударних дронів, якими Росія атакує Україну.

Так, дослідивши збиті безпілотники, українська розвідка з’ясувала, що більшість їхніх комплектуючих виробили компанії в США, Європі та інших країнах-союзниках. Частка деталей американського походження досягає 75%.

«Ці висновки були зроблені після того, як українські воїни збили кілька безпілотників, у тому числі Mohajer-6, який приземлився неушкодженим», – йдеться у повідомленні.

Як стверджує видання, такі результати дослідження іранських дронів викликають занепокоєння у західних чиновників та аналітиків і спонукають уряд США до розслідування.

Нагадаємо, нещодавно українська розвідка заявила, що деталі іранських безпілотників були виготовлені після повномасштабного вторгнення Росії, тож це може свідчити, що ці дрони Кремль почав отримувати після 24 лютого.

Разом із тим офіційний Іран, який досі щоразу заперечував передачу РФ своїх ударних дронів, тепер підтвердив, що таки продав їх Росії. Але Тегеран стверджує, що нібито зробив це до повномасштабного вторгнення в Україну.

Іранські дрони-камікадзе окупанти почали активно застосовувати по цивільних інфраструктурних об’єктах України наприкінці вересня. Найчастіше вони використовують Shahed-136, марковані як «Герань-2».

Дотепер російські війська випустили по Україні більше 400 таких безпілотників. Зі середини жовтня ЗСУ знищують уже 85% «Шахедів».

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