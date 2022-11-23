На Рівненській, Південноукраїнській та Хмельницькій АЕС відключено всі енергоблоки

Сьогодні, 23 листопада 2022 року, через зниження частоти в енергосистемі України на Рівненській, Південноукраїнській та Хмельницькій АЕС спрацював аварійний захист, внаслідок чого всі енергоблоки були автоматично відключені. Наразі вони працюють у проєктному режимі, без генерації у енергосистему. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Енергоатому.

Щойно нормалізується робота енергосистеми, видача електроенергії з АЕС буде поновлена.

Також через зниження частоти було зупинено живлення власних потреб Запорізької АЕС із енергосистеми. Станція перейшла в режим повного блекауту. Всі дизель-генератори – в роботі. Радіаційний фон на майданчику ЗАЕС залишається в нормі.

Раніше повідомлялось, що під час масованої ракетної атаки 23 листопада Росія влучила по українських енергетичних об’єктах. У всіх регіонах почались аварійні знеструмлення.

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На превеликий жаль, внаслідок чергової терористичної атаки Росії, загинули люди, є влучання в житлові будинки.

23 листопада по Львівщині влучили дві ракети. Три райони із семи залишились без світла. Це 1.5 млн абонентів. Місто Львів також залишилось повністю знеструмленим.

Не виключено, що у знеструмлених районах будуть розгорнуті Пункти незламності.

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