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Рашисти знову влучили у житловий будинок на Київщині. Є загиблі

Андрій Котенський

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У Київській області ракети російських військових влучили в житловий сектор та інфраструктурні об’єкти. Є постраждалі та загиблі.

За словами мера столиці Віталія Кличка, у Києві також зафіксовано влучання ракет рашистів. І місті зникло світло та водопостачання.

«Через обстріли постачання води призупинене в усьому Києві. Фахівці «Київводоканалу» працюють над тим, щоб якнайшвидше його відновити… Працюють також і енергетики, щоб відновити енергопостачання в столиці», – повідомив Віталій Кличко.

Під час атаки рашистів постраждало щонайменше 9 киян

«Уже 9 постраждалих внаслідок вибухів у столиці. 8 із них госпіталізовані в медзаклади Києва. Одному потерпілому медики надали допомогу на місці», – повідомив Віталій Кличко.

За даними Київської обласної військової адміністрації в області загинула одна людина. Понад 20 осіб постраждали. Наразі вся Київська область повністю знеструмлена.

Для порятунку людей розгортають «Пункти незламності».

Як відомо, 23 листопада по Львівщині влучили дві ракети. Три райони із семи залишились без світла. Місто Львів також залишилось знеструмленим.

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