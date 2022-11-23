Україна розгортає «Пункти незламності», де завше буде світло, тепло та зв'язок

У всіх областях України розгортають новий проект підтримки людей – «Пункти незламності». У таких пунктах громадяни безкоштовно отримуватимуть воду, тепло, електрику, мобільний звʼязок, інтернет та можуть скористатися аптечкою. Про це під час вечірнього відеозвернення повідомив Президент України Володимир Зеленський.

В разі аварійного відключення електроенергії більш ніж на 24 години, Пункти Незламності стануть острівком безпеки, стабільності, тепла та нашої єдності, які функціонуватимуть цілодобово і безкоштовно для тимчасового перебування.

«Якщо знову відбудуться масовані російські удари і якщо буде розуміння, що за години постачання електрики не відновити, то активується робота «Пунктів незламності» – там усі базові послуги. Це електрика, мобільний звʼязок та інтернет, тепло, вода, аптечка. Абсолютно безкоштовно й цілодобово», – повідомив Володимир Зеленський.

Державні пункти незламності працюватимуть обов’язково при всіх обласних та районних адміністраціях, також при школах, будівлях ДСНС тощо.

Станом на вечір 22 листопада в Україні вже обладнано понад 4 тисячі таких пунктів. Але їх буде ще більше, бо стати пунктом незламності можуть і благодійники, для цього потрібно бути закладом, що може вмістити від 40 до 500 осіб, мати електрогенератор, та Starlink для зв’язку. Уже працює спеціальний сайт nezlamnist.gov.ua, на якому розміщена мапа таких пунктів по всій країні. Вона постійно оновлюється. На сайті та в усіх «Пунктах незламності» можна буде дізнатися, де працюють найближчі АЗС, банківське відділення, аптека, магазин.

«Будь ласка, зверніть увагу, що на нашому сайті nezlamnist.gov.ua є спеціальна форма для представників бізнесу, які хочуть приєднатись і стати «Пунктом незламності» для українців. Впевнений: допомагаючи одне одному, всі ми разом зможемо пройти цю зиму», – повідомив Володимир Зеленський.

Важливо вже зараз подивитися, де є такі пункти у вашому місті, у вашій громаді та стежити за оновленням мапи найближчими тижнями, поки додаватимуться нові пункти.

Водночас у прифронтових зонах з міркувань безпеки сайт не показує Пункти Незламності поблизу лінії бойових дій (Донецької, Запорізької, Харківської та Херсонської області). Їх адреси та місце розташування ви можете дізнатися в органах місцевого самоврядування, обласних та районних військових адміністраціях.

Нагадаємо, на території Львівщини збираються розгорнути більше 400 пунктів обігріву. Детальніше читайте за цим посиланням.

У Львові запрацювали перші 18 пунктів обігріву: адреси

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