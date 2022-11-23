Без світла 1.5 млн жителів Львівщини. Можливе розгортання Пунктів незламності

Без світла залишились 1.5 млн жителів Львівщини. Через ракетний обстріл рашистів енегрооб’єктів Львівщини 1,5 млн людей у Яворівському, Львівському та Червоноградському районах залишились без електроенергії. Інформації про постраждалих на цей момент не надходило. Про це повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

За його словами, через ракетний удар по енергетичному об’єкті в області застосовують

екстрені відключення електроенергії. Графіки планових відключень не діють.

«Енергетики виїхали на місце влучання і працюють над тим, щоб заживити область в обхід цих підстанції», – повідомив він.

Не виключено, що у знеструмлених районах будуть розгорнуті Пункти незламності.

«Якщо не буде можливості швидко відновити живлення, в населених пунктах, які постраждали, розгорнуть Пункти Незламності, де можна буде загрітися, випити теплого чаю, поїсти чогось гарячого і подзвонити рідним. Адреси цих пунктів повідомлять органи місцевого самоврядування», – повідомив Максим Козицький.

Як відомо, 23 листопада по Львівщині влучили дві ракети. Три райони із семи залишились без світла. Місто Львів залишилось повністю знеструмленим.

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