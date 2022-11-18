Шуфрича та Суркіса не буде у складі НОК України, – Гутцайт

Нардеп від забороненої проросійської партії ОПЗЖ Нестор Шуфрич, якого затримували за «селфі» блокпостів тероборони у Києві на початку вторгнення рашистів в Україну, а також його однопартієць Григорій Суркіс, який увійшов у так званий «батальйон Монако», та на початку вторгнення втік з України із 17.6 млн дол. готівки написали заяви про вихід із НОК України. Про це повідомив міністр молоді та спорту України та новообраний президент Національного олімпійського комітету Вадим Гутцайт.

На думку Гурцайта, вибори Президента Національного олімпійського комітету України та членів виконкому вчора відбулися демократично і чесно.

«Нестор Шуфрич і Григорій Суркіс звернулися до мене із заявами про вихід зі складу членів НОК за власним бажанням», – повідомив він.

Також стало відомо, що Андрію Шевченку запропонують зустрітися наступного тижня і обговорити його членство у виконкомі НОК.

Сам Гутцайт обіцяє зосередитись на роботі в НОК.

Напередодні стало відомо, що Національний олімпійський комітет України затвердив склад нових членів на 2022-2026 роки. Серед 168 осіб опинились одіозний нардеп від забороненої проросійської партії ОПЗЖ Нестор Шуфрич та його колега Григорій Суркіс.

Колишній тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко заявив, що виходить зі складу Національного олімпійського комітету на знак протесту проти призначення його членами Шуфрича і Суркіса.

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