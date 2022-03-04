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Нестор Шуфрич затриманий за спробу зібрати дані про українські позиції

Андрій Котенський

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Народного депутата з фракції партії ОПЗЖ Нестора Шуфрича затримано батальйоном Тероборони за спробу сфотографувати один із блокпостів теероборони. Про це повідомив депутат Київської міськради Олександр Погребинський у Facebook.

« 206 батальон затримав Шуфріча! Брати по Зброї кращі! Воно вирішило пофотографувати один з постів нашого батальону», – повідомив Олександр Погребинський.

Журналістка Валерия Єгошина розповіла, що затриманий у Києві Шуфрич фотографував блокпост, його охорона відстрілювалась від бійців Тероборони. Наразі він «цілий і неушкоджений».

«2 автомати, 3 пістолети, один автомат зі спиляним номером – це про затриманих російських диверсантів? Ні, про нардепа Нестора Шуфрича, що під час війни включається в ефіри пропагандистів», – повідомила вона.

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