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Суркіси втекли з України із 17 млн доларів готівки

Андрій Котенський

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Українська правда опублікувала деталі виїзду Ігоря та Григорія Суркісів за межі України та імена пасажирів їх авто на початку повномасштабного вторгнення Росії.

Як свідчить документ прикордонників, який опинився в розпорядженні УП, Суркіси виїхали до Угорщини окремо на двох автівках 26 лютого між 22:40 і 23:00.

Співрозмовники УП у ДПСУ сказали, що Суркіси виїхали без декларування готівки на митниці, хоча на угорському митному пункті оформили в себе готівку 17,6 мільйонів доларів.

Перетин кордону вони здійснили через славнозвісний пункт пропуску «Вилок», що розташований у Берегівському районі Закарпатської області.

Народний депутат Григорій Суркіс виїхав на авто Mercedez-Benz ML-500. Ринкова вартість такого авто сягає 100 тисяч доларів без розмитнення (більше 2,8 млн гривень). Його пасажирами були Кулешов Микита (2002 року народження), Кострикіна Зоя (1961 року народження), Олексій Борисов (1993 р.н.) і Шевчук Дана (1996 р.н.).

Олексій Борисов (28 років) та Кулешов Микита (20 років), які перетнули кордон в авто з Григорієм Суркісом, є його онуками, як з’ясувала УП зі сторінок чоловіків у соцмережах. Під час воєнного стану їхній виїзд закордон повинен був бути обмежений, адже вони підлягають військовому обліку, відповідно до указу президента про загальну мобілізацію.

Молодший брат Ігор Суркіс виїхав у броньованій машині Maybach S650 з Ольгою Романовою (громадянкою РФ), Суркісом В’ячеславом та Суркіс Яною. Ринкова вартість такого авто складає близько 700 тисяч доларів без розмитнення (більше 20,5 млн гривень).

Перетин кордону Суркісів реєстрував той же наряд прикордонників та митників, що оформлювали перетин кордону Анастасії Котвіцької, дружини соратника колишнього міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Котвіцька могла вивезти у валізах понад 30 мільйонів доларів готівки без декларуваня.

Нагадаємо: Під час воєнного стану Державна прикордонна служба обмежила виїзд закордон чоловіків-громадян України віком від 18 до 60 років. Вочевидь це правило стосувалося не всіх.

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