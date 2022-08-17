Елітні біженці України заполонили Лазурне узбережжя

З початку повномасштабного вторгнення у Монако, Монте-Карло та Ніцці сконцентрувалося непристойно багато українських VIP-біженців і цю інформацію вдалося піддвердити журналістам Української правди.

Побачене сильно контрастує з тим, що вже шостий місяць переживає Україна та українці.

«Лазурний берег історично – одне з улюблених місць для літнього відпочинку світових еліт. Саме тому складно зрозуміти, навіщо українські мільйонери та мільярдери, які не одне десятиліття послаблювали країну, вирішили «пересидіти» війну саме там, на очах у всього світу. Світу, який зараз допомагає зробити Україну міцнішою.

Гіршої антиреклами, здається, аніж Бентлі та Майбахи останніх моделей на українських номерах годі й шукати», – йдеться у підписі до відео.

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