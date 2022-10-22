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В Україні остаточно заборонили 12 проросійських партій. Перелік

Наталя Дуляба

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Уже 12 проросійським політсилами остаточно заборонили вести діяльність в Україні. Про це Львівському порталу повідомили у Службі безпеки України.

Днями Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду України відхилив апеляційну скаргу Соціалістичної партії України і таким чином остаточно заборонив її діяльність в державі.

Відтак Соціалістична партія України стала 12 проросійською силою, діяльність якої в Україні остаточно заборонили. Йдеться про:

Рішення про заборону функціонування Соціалістичної партії України прийняли на підставі указу президента та рішення РНБО. В їхній основі – докази деструктивної діяльності партії, зібрані у межах реагування на загрози національній безпеці.

«Йдеться передусім про демонстративну підтримку та популяризацію агресивної антиукраїнської політики Росії як на рівні керівництва, так і «звичайних» членів цього партійного об’єднання», – кажуть в СБУ.

Слідство встановило, що представники всіх згаданих політичних сил брали безпосередню участь у встановленні окупаційного режиму на захоплених РФ територіях України, а також в організації та проведенні на цих територіях фейкових «референдумів».

Загалом від початку широкомасштабного вторгнення Росії правоохоронці розпочали понад 80 досудових розслідувань, у тому числі щодо депутатів рад різного рівня від цих політсил, а також оголосили 37 підозр.

Окремі фігуранти цих проваджень переховуються від правосуддя, у тому числі на території Росії.

Нагадаємо, закон про заборону в Україні проросійських політичних партій Верховна Рада ухвалила на початку травня. Невдовзі після цього розпочався сам процес реальної заборони у судах.

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