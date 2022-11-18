Андрій Шевченко йде із НОК України на знак протесту

Колишній тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко заявив, що виходить зі складу Національного олімпійського комітету на знак протесту проти призначення його членами Шуфрича і Суркіса. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«У найважчий час в історії моєї країни я гордий бути поруч з Україною і допомагати усім, чим можу задля нашої перемоги. Я вважаю почесною роботу в Національному олімпійському комітеті, розумію важливість його розвитку. Водночас я не можу залишитися в складі НОК за такого складу. Ми платимо за свою свободу безмежно високу ціну життями найкращих з українців. Мусимо бути гідними їх», – написав Андрій Шевченко.

Що цьому передувало

Напередодні стало відомо, що Національний олімпійський комітет України затвердив склад нових членів на 2022-2026 роки. Серед 168 осіб опинились одіозний нардеп від забороненої проросійської партії ОПЗЖ Нестор Шуфрич та його колега Григорій Суркіс.

Суркіс увійшов у так званий «батальйон Монако» та на початку російського вторгнення втік з України із 17,6 млн дол. готівки. Шуфрич, як відомо, відзначився тим, що робив фото блокпостів тероборони у Києві.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення Росії Андрій Шевченко активно допомагає Україні, збираючи за кордоном гроші для ЗСУ. Він став першим амбасадором платформи для збору коштів на підтримку України UNITED24.

Також легендарний український футболіст закликав бойкотувати російських спортсменів, які підтримують або відмовчуються щодо вторгнення РФ в Україну.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.