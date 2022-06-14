Шевченко закликав бойкотувати російських спортсменів

Легендарний футболіст, колишній головний тренер збірної України Андрій Шевченко закликав світову спільноту бойкотувати російських спортсменів, які підтримують, або відмовчуються щодо російського вторгнення в Україну.

Найкращий футболіст Європи 2004 року, легендарний спортсмен, якого знають в усьому світі, спільно з 1+1 media запустили проєкт «Спортивний фронт».

Це масштабна комунікаційна кампанія, а також серія ініціатив, відеороликів та акцій, покликаних привернути увагу міжнародного спортивного комʼюніті до війни в Україні. Мета кампанії – блокування російських збірних та команд, бойкот спортсменів-росіян, які висловилися «за війну» або не озвучили свою позицію, та всебічна підтримка українського спорту.

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