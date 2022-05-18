UNITED 24. Шевченко збиратиме кошти для України

Легендарний футболіст Андрій Шевченко став першим амбасадором платформи для збору коштів на підтримку України UNITED 24. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у Telegram.

«Андрій Шевченко став першим амбасадором UNITED 24. Андрій своєю працею та спортивними досягненнями здобув величезну довіру на міжнародній арені. І тепер у нього нова важлива місія – розповідати світу про події в Україні та спрямувати свій авторитет на збільшення міжнародної допомоги нашій державі. Впевнений, тобі все вдасться», – повідомив Володимир Зеоенський.

Долучайтеся до ініціативи збору коштів для України може кожен. Зробити донейт в кілька кліків можна на сайті u24.gov.ua.

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