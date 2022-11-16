Сили оборони збили понад 70 ворожих ракет та 10 БпЛА, – Генштаб

Українські військові збили 77 російських ракет та понад 10 безпілотників ворога. Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

Так, у вівторок, 15 листопада, росіяни завдали масованого ракетного удару по об’єктах військової та цивільної інфраструктурі України. Під ураження потрапили житлові будинки громадян та об’єкти критичної інфраструктури Київської, Житомирської, Вінницької, Полтавської, Львівської, Хмельницької та інших областей нашої країни.

Противник випустив понад 90 ракет Х-101 та «Калібр» та понад десять ударних БпЛА. За уточненою інформацією, 77 крилатих ракет, 10 іранських ударних дронів «Shahed-136» та один БпЛА «Оріон» знищили підрозділи Сил Оборони. Наразі триває уточнення додаткової інформації.

Нагадаємо, 15 листопада ракетних ударів зазнали більшість областей України.

Зокрема, Росія завдала авіаудару по об’єкту критичної інфраструктури на Львівщині, внаслідок чого Львів залишився без світла та мав значні проблеми зі зв’язком та подачею тепла. Загалом знеструмлено було чотири із семи районів Львівщини.

Станом на 8:00 ранку 16 листопада світло повернули майже всьому місту. Є поодинокі будинки, які наразі залишаються без світла. Роботи тривають.

Окрім того, російські ракети влучили по території Польщі, внаслідок чого загинуло двоє людей.

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