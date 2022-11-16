Літак НАТО зафіксував ракету, яка впала у Польщі

Відстежити ракету, яка впала на території Польщі вдалося літаку НАТО, який «патрулював» поруч. Про це пише CNN.

Так, один з літаків НАТО, який проводив регулярне спостереження над ситуацією в Україні, відстежив ракету, яка впала у Польщі. В Альянсі не зазначили, хто і звідки запустив ракету.

Наразі дані з радіолокаційними слідами ракети передали Польщі та представникам НАТО.

Нагадаємо, 15 листопада російська ракета впала на території Польщі. Унаслідок цього загинули дві людини.

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що наразі немає достовірних даних про те, хто саме запустив ракету, яка впала на територію країни, однак підтвердив, що вона російського виробництва.