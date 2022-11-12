Окупанти обстрілюють щойно звільнені території Херсонщини і Миколаївщини

Після втечі на лівий берег Дніпра російські окупаційні війська взялись обстрілювати щойно звільнені території Херсонської та Миколаївської областей. Про це йдеться на сторінці Оперативного командування «Південь» у Facebook.

У деокупованих населених пунктах Херсонської та Миколаївської областей підрозділи Сил оборони проводять стабілізаційні заходи та закріплюються на знову зайнятих позиціях. Українські підрозділи зачищають території, вишукують переодягнутих у цивільне рашистів, покинуту техніку і таким чином поповнюють обмінний фонд та «російський ленд-ліз».

Разом із тим російські загарбники, перебравшись на лівий берег Дніпра, облаштовують оборонні рубежі та обстрілюють позиції ЗСУ у щойно звільнених населених пунктах Херсонщини та Миколаївщини.

В ніч на 12 листопада російські війська накривали артилерійським та мінометним вогнем позиції наших військових та нещодавно деокуповані громади на північному сході Бериславського району. Постраждалих та втрат немає.

Не припиняють загарбники вести повітряну розвідку – протягом ночі зафіксовано польоти близько 15 дронів у Бериславському, Херсонському та Каховському районах Херсонщини.

«Ворог продовжує вести активну оборону по усій лінії зіткнення, застосовуючи реактивні системи залпового вогню, артилерійські системи різних калібрів та міномети», – кажуть в ОК «Південь».

Також уночі агресор обстріляв Нікопольщину із «Градів» та артилерії калібру 152 мм. Під ударами опинилися Нікополь, Марганецька та Червоногригорівська громадаи. Обійшлося без людських втрат та постраждалих, проте пошкоджено житлові будинки. Масштаби руйнувань уточнюються.

Зі свого боку українські ракетно-артилерійські підрозділи теж били по нових позиціях ворога та районах зосередження живої сили, техніки та озброєння. Втрати ворога наразі розвідуються.

В акваторії Чорного моря росіяни тримають 19 кораблів та катерів, у тому числі один ракетоносій із вісьмома «Калібрами». Загроза ракетних ударів зберігається, українців закликають не нехтувати сигналами повітряної тривоги.

Нагадаємо, ввечері 11 листопада голова Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що вся Миколаївська область, крім Кінбурнської коси, вже деокупована.

Водночас речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк повідомила, що в регіоні українські війська деокупували вже понад 3000 км кв території, а також поповнили свій арсенал техніки «російським ленд-лізом».

11 листопада ЗСУ увійшли в Херсон і взяли його під свій контроль, про що повідомила українська розвідка. У Генштабі офіційно не підтвердили деокупацію Херсона, посилаючись на міркування безпеки. Втім президент Володимир Зеленський ввечері 11 листопада уточнив, що в місто вже зайшли спецпризначенці, інші підрозділи ЗСУ – на підступах.

Разом із тим українські військові готуються, що окупанти почнуть масовані обстріли Херсона.

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