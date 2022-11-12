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Вся Миколаївщина, крім Кінбурнської коси, деокупована, ‒ Кім

Наталя Дуляба

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ЗСУ звільнили від російських окупантів вже майже всю територію Миколаївської області. Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у своєму Telegram.

«Тепер офіційно: вся Миколаївська область (крім Кінбурнської коси) звільнена», ‒ написав він.

Віталій Кім додав також, що водовід із Дніпра також є під контролем ЗСУ, але попереду ще потрібно провести розмінування. Найближчим часом стане відомо, коли може бути відновлення постачання питної води в Миколаїв.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що під час наступу ЗСУ повернули під свій контроль 12 населених пунктів на межі Херсонщини з Миколаївщиною.

Протягом 9 листопада українська армія деокупувала на Херсонщині 6 населених пунктів. Загалом у Херсонській області звільнено 41 село і місто, наші військові просунулись майже на 37 км вперед.

11 листопада ЗСУ увійшли в Херсон і взяли його під свій контроль, про що повідомила українська розвідка. У Генштабі офіційно не підтвердили деокупацію Херсона, посилаючись на міркування безпеки. Втім президент Володимир Зеленський ввечері 11 листопада уточнив, що в місто вже зайшли спецпризначенці, інші підрозділи ЗСУ – на підступах.

Разом із тим українські військові готуються, що окупанти почнуть масовані обстріли Херсона.

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