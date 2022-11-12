На півдні деокуповано більше 3000 км кв, є «російський ленд-ліз», – ЗСУ

У межах контрнаступу українські війська деокупували вже понад 3000 км кв території на півдні України, а також поповнили свій арсенал техніки «російським ленд-лізом». Про це в ефірі національного телемарафону повідомила речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

«Ми не поспішаємо оголошувати про визволені території, хоча їхня площа збільшилась у десятки разів. Якщо попередньої доби ми говорили про 260 км кв, то зараз звільнено вже понад 3000 км кв. Але все-таки є ще території, де можуть бути залишки ворожих військ», – сказала вона.

Наталія Гуменюк також додала, що ЗСУ, просуваючись звільненими територіями на півдні України, натрапляють на російську техніку.

«Звісно, ми обліковуємо увесь цей неочікуваний “російський ленд-ліз”. Техніки не так багато, адже окупанти тривалий час намагалися відводити її під прикриттям, у тому числі цивільного населення», – зауважила речниця Сил оборони півдня.

Нагадаємо, ввечері 11 листопада голова Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що вся Миколаївська область, крім Кінбурнської коси, вже деокупована.

Станом на 10 листопада було відомо, що на Херсонщині ЗСУ звільнили від російських військ 41 населений пункт.

11 листопада ЗСУ увійшли в Херсон і взяли його під свій контроль, про що повідомила українська розвідка. У Генштабі офіційно не підтвердили деокупацію Херсона, посилаючись на міркування безпеки.

Втім президент Володимир Зеленський ввечері 11 листопада уточнив, що в місто вже зайшли спецпризначенці, інші підрозділи ЗСУ – на підступах.

Разом із тим українські військові готуються, що окупанти почнуть масовані обстріли Херсона.

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