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Більше 90% шкіл Львова вже мають опалення, – мерія

Наталя Дуляба

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Станом на суботу, 12 листопада, опалення у Львові вже подали до понад 90% шкіл. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Так, наразі опалювальний сезон розпочався у більш ніж 90% львівських шкіл. Тим освітнім закладам, де поки нема тепла, обіцяють його увімкнути з понеділка, 14 листопада.

«Ті заклади, які  ще не отримали опалення, вже з понеділка матимуть тепло. Аби нашим дітям на вчителям було комфортно навчатися і працювати», – запевнив керівник міського управління освіти Андрій Закалюк.

Зазначимо, що через відсутність опалення деякі школи Львова нещодавно змушені були відправити дітей на кількаденні канікули.

Нагадаємо, опалювальний сезон для бюджетних установ у Львові офіційно стартував 7 листопада, хоча першим лікарням і дитсадкам подали тепло ще на початку жовтня на їхнє ж прохання.

Через теплу погоду опалення до будинків львів’ян цьогоріч увімкнуть пізніше. Зазвичай опалювальний сезон у Львові розпочинають у середині жовтня, а зараз – із 14 листопада.

Нагадаємо, Львів готується до різних сценаріїв опалювального сезону. У мерії вже розробили план дій при обмеженні чи відсутності постачання газу та електроенергії. Так, комунальники роблять запаси альтернативних видів палива, зокрема й дров, готують печі «буржуйки». Загалом місто підготувало близько 700 таких печей, які за потреби можна буде використовувати.

А до початку 2023 року у Львові хочуть збудувати біопаливну котельню, яка покриє потреби в опаленні четвертої частини міста. У цей об’єкт «Нафтогаз» збирається вкласти 1 млрд грн.

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