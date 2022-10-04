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Коли Львів планує розпочати опалювальний сезон

Наталя Дуляба

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Першим бюджетним установам Львова уже увімкнули опалення на їхнє ж прохання. Втім опалювальний сезон у місті починати не планують щонайменше до середини жовтня. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Перед початком опалювального сезону у мерії традиційно відслідковують температуру повітря. Якщо протягом трьох днів середньодобова температура повітря становить нижче +8°C, то тоді у домівки львів’ян починають подавати тепло.

Як каже директор департаменту житлового господарства та інфраструктури Олександр Одинець, за прогнозами синоптиків тепла погода у Львові протримається щонайменше до середини жовтня, тому до цього часу розпочинати опалювальний сезон немає потреби.

«Зараз спільно з регіональним Гідрометцентром щоденно моніторимо температуру зовнішнього повітря. Норми і законодавство щодо початку опалювального сезону не змінилися: протягом трьох діб середньодобова температура має бути нижче +8 градусів. Такої температури не передбачають до середини жовтня, тому поки опалювальний сезон розпочинати не будемо», – розповів посадовець.

Водночас раніше опалення увімкнути можуть бюджетним закладам: лікарням, школам, садкам. Але для цього вони повинні подати відповідні звернення. Станом на 4 жовтня тепло подали першим 11 установам:

  1. Львівський обласний клінічний перинатальний центр, вул. Дж. Вашингтона, 6
  2. Ясла-садок №92, вул. Карпатська, 12
  3. Ясла-садок №92, вул. Й. Сліпого, 11
  4. Львівський регіональний фтизіопульмонологічний лікувально-діагностичний центр, вул. Зелена, 477;
  5. Міська дитяча лікарня, вул. П. Орлика, 4
  6. Лікарня швидкої допомоги, вул. Миколайчука, 9
  7. Пологовий будинок, вул. Мечникова, 8
  8. 3 міська клінічна лікарня, вул. Рапопорта, 8
  9. Ліцей «Просвіта» (школа-інтернат),вул. Просвіти, 2/4
  10. Львівська обласна дитяча клінічна лікарня «ОХМАТДИТ», вул. Лисенка, 31
  11. Ясла-садок №45, вул. Родини Крушельницьких, 23.

Разом із тим через війну Львів готується до різних сценаріїв опалювального сезону. У мерії вже розробили план дій при обмеженні чи відсутності постачання газу та електроенергії.

Так, комунальники роблять запаси альтернативних видів палива, зокрема й дров, готують печі «буржуйки». Загалом місто підготувало близько 700 таких печей, які за потреби можна буде використовувати.

Зазначимо, зазвичай опалювальний сезон у Львові стартує не швидше середини жовтня. Зараз же на Львівщину прийде бабине літо, яке протримається, за попередніми прогнозами, до 12 жовтня.

Нагадаємо, до лютого 2023 року у Львові хочуть збудувати біопаливну котельню, яка покриє потреби в опаленні четвертої частини міста. У цей об’єкт «Нафтогаз» збирається вкласти 1 млрд грн.

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