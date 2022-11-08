Наступного тижня у Львові стартує опалювальний сезон

З понеділка, 14 листопада, у Львівській МТГ планують розпочати опалювальний сезон для мешканців. Про це на брифінгу, 8 листопада, повідомив директор департаменту житлового господарства та інфраструктури Львівської міськради Олександр Одинець.

«Ми моніторимо температуру, отримуємо дані від Гідрометцентру, моніторимо скарги мешканців на гарячій лінії, але всім нагадуємо, що ми живемо в особливий час, коли нам потрібно поставитися з розумінням до того, що ресурс потрібно економити», – повідомив Олександр Одинець.

За його словами, якщо буде різке похолодання, то тепло в оселях львів’ян можуть увімкнути і раніше.

Зазначимо, що з 7 листопада почали опалювати усі заклади освіти, медицини та культури.

Як повідомляв Львівський портал раніше, мінімально допустиме значення температури в оселях українців цього опалювального сезону буде 16 градусів, а середнє – 18 градусів.

Нагадаємо, Львів готується до різних сценаріїв опалювального сезону. У мерії вже розробили план дій при обмеженні чи відсутності постачання газу та електроенергії.

Так, комунальники роблять запаси альтернативних видів палива, зокрема й дров, готують печі «буржуйки». Загалом місто підготувало близько 700 таких печей, які за потреби можна буде використовувати.

До лютого 2023 року у Львові хочуть збудувати біопаливну котельню, яка покриє потреби в опаленні четвертої частини міста. У цей об’єкт «Нафтогаз» збирається вкласти 1 млрд грн.