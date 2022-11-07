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У Львові почали опалювати бюджетні установи

Анастасія Диняк

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У Львові офіційно розпочався опалювальний сезон для бюджетних установ. Наразі опалення отримали 125 тепло. Про це повідомили у пресслужбі міської ради.

Так, у понеділок, 7 листопада, почалося теплопостачання до усіх закладів освіти, медицини та культури. Станом на ранок понеділка тепло отримали 125 установ на основі листів-звернень.

«Опалювальний сезон для більшості садочків, лікарень, поліклінік ми вже давно розпочали на основі їхніх листів-звернень. Так, станом сьогодні на ранок Львівтеплоенерго подавало опалення до 88 таких закладів, а Залізничнетеплоенерго – до 37», – зазначили у департаменті житлового господарства та інфраструктури ЛМР.

Зауважимо, в опалювальному сезоні 2022-2023 років ЛМКП «Львівтеплоенерго» подаватиме опалення до 232 освітніх закладів (школи, садочки) та 56 медичних закладів (лікарні, поліклініки), а ЛКП «Залізничнетеплоенерго» подаватиме опалення до 45 закладів освіти і 5 медичних установ.

Зазначимо, першим бюджетним установам Львова уже увімкнули опалення на їхнє ж прохання. Втім опалювальний сезон у місті починати не планують щонайменше до середини жовтня.

Також раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль закликав українців готуватися до важкої зими, бо Росія продовжуватиме обстріли енергетичної інфраструктури України, а також починати економити електроенергію.

Як повідомляв Львівський портал раніше, мінімально допустиме значення температури в оселях українців цього опалювального сезону буде 16 градусів, а середнє – 18 градусів.

Нагадаємо, Львів готується до різних сценаріїв опалювального сезону. У мерії вже розробили план дій при обмеженні чи відсутності постачання газу та електроенергії.

Так, комунальники роблять запаси альтернативних видів палива, зокрема й дров, готують печі «буржуйки». Загалом місто підготувало близько 700 таких печей, які за потреби можна буде використовувати.

До лютого 2023 року у Львові хочуть збудувати біопаливну котельню, яка покриє потреби в опаленні четвертої частини міста. У цей об’єкт «Нафтогаз» збирається вкласти 1 млрд грн.

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