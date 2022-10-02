«Нафтогаз» збудує у Львові біопаливну котельню

У Львові збудують ТЕЦ, яка працюватиме не на газі, а на біопаливі. Здати в експлуатацію такий об’єкт планують вже у лютому 2023 року. Про це Львівському порталу повідомили у НАК «Нафтогаз України».

Нова ТЕЦ буде працювати на біомасі (деревній трісці) та на твердому вторинному паливі (RDF). Її потужність покриватиме чверть потреб Львова у теплі.

Перші підготовчі роботи вже стартували. Із міркувань безпеки локацію нової ТЕЦ не розголошують. Запрацювати біопаливна котельня має вже у лютому 2023 року, тому отримувати тепло від неї львів’яни будуть ще цього опалювального сезону.

Про те, скільки потрібно коштів на таке будівництво, у «Нафтогазі» не уточняють. Втім міський голова Львова Андрій Садовий додав, що вона обійдеться у 1 млрд грн. Скільки саме коштів вкладе у цей проєкт місто, він не уточнив.

Відомо, що біопаливну котельню Львів хотів збудувати за кредитні кошти ЄБРР, однак зробити можна було б лише з наступного року. Натомість із «Нафтогазом» цей проєкт вдасться реалізувати швидше.

«У нас є зацікавленість вкладати гроші в такі проєкти, щоб імпортувати менше газу за колосальними цінами. Реалізація таких проєктів вигідна і економічно, і для екології. Такі інвестиції швидко окупаються, при цьому гроші у вигляді податків надходять у місцеві бюджети, зростає кількість робочих місць», – пояснив голова «Нафтогазу» Юрій Вітренко.

Водночас Юрій Вітренко додав, що головні ризики для цьогорічного опалювального сезону в Україні – війна. Наразі у сховищах є 13,9 млрд кубометрів газу. Тому в «Нафтогазі» працюють над тим, аби перевести теплопідприємства на сучасні технології та використання біопалива, а також модернізувати мереж задля зменшення тепловтрат.

Зауважимо, що крім Львова таку ж біопаливну котельню збудують і в Житомирі. Їхня загальна потужність становитиме 90 МВт теплової енергії та 11 МВт електричної. Це будуть перші такі масштабні проєкти в Україні.

Загалом «Нафтогаз» планує побудувати щонайменше 9 біоТЕЦ та біокотелень у 8 регіонах України загальною потужністю 250 МВт теплової енергії та 52 МВт електричної. Таким чином до 2027 року компанія хоче стати найбільшим генератором тепла з біомаси та забезпечити заміщення близько 2 млрд кубометрів природного газу.

Відтак Україна зможе практично повністю відмовитися від використання природного газу для центрального опалення, замінивши його, зокрема, на біоенергію.

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Фото: Нафтогаз, Андрій Садовий