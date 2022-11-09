9 листопада на Львівщині знову вимикатимуть світло. Графік

У середу (9 листопада) за розпорядженням «Укренерго» на Львівщині буде знову введено графік погодинних вимкнень електроенергії. Відповідне повідомлення з’явилося на сайті «Львівобленерго».

Відключення відбуватимуться з 8 до 20 год. відповідно до графіку та групам абонентів, який розміщений на сайті «Львівобленерго» у розділі «Чому немає світла».

Важливо, що графік впроваджуватимуть не в повному обсязі, час відключення для споживачів складатиме орієнтовно три години.

Орієнтовний час відключень:

від 8 до 12 год. — 2 група,

від 12 до 17 год. — 1 група,

від 17 до 20 год. — 3 група.

Енергетики наголошують, що впровадження знеструмлень необхідне для стабілізації роботи енергосистеми.

Як відомо, після атак РФ на енергосистему України, жителів Львівщини неодноразово закликали скоротити споживання електроенергії.

Станом на 17 жовтня Львівщина зменшила споживання електроенергії лише на 10%, а потрібно було на 25%.

Для економії світла у Львові вимкнули фонтани і підсвітку на фасадах будинків. Із 20 жовтня у області запровадили графік обмеження споживання електрики для промислових споживачів. Із 21 жовтня у Львівській області заборонили використовувати будь-яке зовнішнє освітлення, крім доріг та критичної інфораструктури та цього також виявилось недостатньо.

25 жовтня на Львівщині ввели віялові відключення. 26 жовтня оприлюднили графік 4-годинного відключення світла на 4-групи абонентів.

Із 31 жовтня Львівщина отримала новий графік відключень світла до 6 годин на добу. Через раціональне використання енергії жителями Львівщини цей графік не вводили до 8 жовтня.

Додатково дізнатись про причину зникнення світла мешканцям Львівщини можна на сайті «Львівобленерго», у чат-ботах компанії, на її сторінці у Facebook або ж за номерами кол-центру:

0-800-30-15-68

067-333-15-68

050-460-15-68

093-170-15-68

093-170-15-68

До стабілізації енергоринку України усіх мешканців Львівської області закликають раціонально використовувати електроенергію та максимально обмежити її споживання у пікові години навантаження на енергосистему – з 08:00 до 11:00 та з 17:00 до 23:00.

Підприємствам слід вимкнути рекламу, підсвітки та зовнішнє освітлення після завершення робочого часу і упродовж комендантської години. І якщо є така можливість, частково перейти на роботу в нічний час.

Нагадаємо, 10-11 жовтня російські війська здійснили масовану ракетну атаку на енергетичну інфраструктуру України. Загалом було випущено більше ста ракет й ударних дронів. На Львівщині ворог фактично знищив чотири електропідстанції, через це Львів і область тимчасово залишились без світла, інтернету, мобільного зв’язку і води.

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