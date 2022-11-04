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У Богуслаєва арештували майна на 1 мільярд гривень, – СБУ

Анастасія Диняк

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Суд наклав арешт на майно президент АТ «Мотор січ» В’ячеслава Богуслаєва, якого підозрюють у співпраці з РФ. Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Так, суд арештував майно Богуслаєва, а також начальника Департаменту зовнішньо-економічної діяльності підприємства. Загальна сума арештованого майна становить майже один мільярд гривень.

Зокрема йдеться про 100% корпоративних прав «Мотор Банку» та пакети акцій декількох українських підприємств. Окрім того, під арештом кошти, а також транспортні засоби та нерухомість обох фігурантів.

Як повідомляв Львівський портал, 23 жовтня стало відомо про затримання президента АТ «Мотор Січ» В’ячеслава Богуслаєва та начальника департаменту зовнішньо-економічної діяльності цього підприємства за підозрою у колабораційній діяльності та пособництві державі-агресору.

За версією слідства, посадовці незаконно постачали Росії гуртові партії українських двигунів для ударних вертольотів Ка-52, Мі-28Н і Мі-8. Схему реалізовували через три країни-посередники на Близькому Сході, в Європі і Східній Азії. Отримані двигуни росіяни масово застосовували для повномасштабного вторгнення в Україну.

Згодом СБУ також опублікувала аудіозаписи телефонних розмов президента «Мотор Січі», які підтверджують його співробітництво з РФ.

Окрім того, Богуслаєв на початку повномасштабної війни наказав розукомплектувати гелікоптери, щоб українські льотчики не могли ними скористатися.

Нещодавно з’ясувалось, що Богуслаєв має російське громадянство з 2000 року. 24 жовтня Шевченківський районний суд помістив його під варту на 60 днів.

В Офісі президента не виключили можливість обміну Богуслаєва на українських військовополонених.

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