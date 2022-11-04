Мобілізація в РФ: план перевиконали

Путін заявив, що наразі кількість новомобілізованих росіян вже перевищила 300 тисяч осіб, яких планували зібрати. Про це пише Українська правда.

Так, Путін заявив, що в Росії призвали вже 318 тисяч нових бійців. Зазначимо, що на початку мобілізації планували зібрати 300 тисяч росіян.

«У нас уже 318 тисяч (мобілізованих – ред.). Чому 318 тисяч? Тому що добровольці йдуть. Кількість добровольців не скорочується», – зазначив він.

Окрім того, він додав, що 49 тисяч окупантів уже відправили воювати в Україну. Решта, за його словами, «займаються підготовкою».

Нагадаємо, 28 жовтня міністр оборони РФ Сєргей Шойгу доклав президенту Росії Владіміру Путіну, що начебто часткова мобілізація завершилася. За його словами, вже мобілізували 300 тисяч резервістів, як це було раніше передбачено. В Україну відправили 82 тисячі військових, решта ще проходять бойове злагодження на полігонах.

Разом із тим Шойгу відзвітував, що середній вік російського мобілізованого становить 35 років.

У Генштабі ЗСУ зазначили, що, незважаючи на публічні заяви вищого військового керівництва РФ, мобілізацію в Росії не завершили, а знову перевели у прихований режим.

За даними української розвідки, станом на кінець жовтня в Росії вже мобілізували мінімум 200 тисяч людей, частину з них вже перекинули на фронт, незважаючи на мінімальну підготовку або взагалі її відсутність як таку. Разом із тим в РФ бракує досвідчених військових кадрів, які б проводили навчання для мобілізованих.

У Генштабі прогнозують, що основну частину мобілізованих росіян кинуть у зону бойових дій в Україні орієнтовно у першій половині листопада.

На початку жовтня розвідка повідомляла, що мобілізованим у Росії не вистачає спальних місць, їжі, форми і грошей, через що наростає соціальна напруга. Тому поліція вже готується до придушення майбутніх протестів.

Додамо, що так звану «часткову мобілізацію» в Росії оголосив президент Владімір Путін 21 вересня. До цього часу мобілізація в РФ вже й так відбувалась, проте приховано. На війну в Україну вербували добровольців, які укладали контракти з російською армією.