Шойгу заявив про завершення мобілізації в Росії

Міністр оборони РФ Сєргей Шойгу доклав президенту Росії Владіміру Путіну, що начебто часткова мобілізація завершилася і на територію України відправили вже 82 тисячі мобілізованих. Про це пише Українська правда з посиланням на пропагандистські Риа новости.

За словами Шойгу, в РФ мобілізували 300 тисяч людей, середній вік призваних становить начебто 35 років. 218 тисяч мобілізованих, як сказав міністр міністра, проходять бойове злагодження на полігонах.

41 тисяча із 82, які відправили в Україну, вже, за словами Шойгу, беруть участь у бойових діях.

Зауважимо, що указ про припинення мобілізації Путін не підписав.

«Відправку громадян, які призвані за мобілізацією, завершили сьогодні (28 жовтня – ред.). оповіщення громадян завершено. Встановлене вами завдання в 300 тисяч людей виконано. Ніяких додаткових завдань не планується», – доповів Шойгу.

Як писав Львівський портал, 21 вересня Владімір Путін виступив зі зверненням до росіян, у якому оголосив про введення часткової мобілізації у РФ.

Міністр оборони РФ Сєргєй Шойгу анонсував мобілізацію 300 тисяч резервістів, яких відправлять на війну проти України. Втім у самому указі президента засекретили пункт, у якому йдеться про загальну кількість мобілізованих. ЗМІ вже писали, що в документі передбачена мобілізація 1-1,2 мільйона росіян.

За даними української розвідки, в Росії вже мобілізували мінімум 200 тисяч людей, частину з них вже перекинули на фронт, незважаючи на мінімальну підготовку або взагалі її відсутність як таку. Разом із тим в РФ бракує досвідчених військових кадрів, які б проводили навчання для мобілізованих.

У Генштабі прогнозують, що основну частину мобілізованих росіян кинуть у зону бойових дій в Україні орієнтовно через півтора-два тижні, тобто у першій половині листопада.

На початку жовтня розвідка повідомляла, що мобілізованим у Росії не вистачає спальних місць, їжі, форми і грошей, через що наростає соціальна напруга. Тому поліція вже готується до придушення майбутніх протестів.

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