В Генштабі розповіли, коли левову частку мобілізованих росіян кинуть на фронт

Основну частину мобілізованих росіян кинуть у зону бойових дій в Україні орієнтовно через півтора-два тижні, тобто у першій половині листопада. Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу Олексій Громов на брифінгу 27 жовтня.

«Попри заяви кремля про завершення мобілізації на практиці мобілізаційні заходи тривають. Згорнуті лише публічні заходи з призову, тоді як процес вручення повісток за місцем проживання або роботи військовозобов’язаних продовжується. Основне залучення мобілізованих у зоні бойових дій очікується орієнтовно через півтора-два тижні. Ймовірно, для стримування наших дій на певних ділянках фронту, а також для рівномірного посилення інших ділянок фронту», – сказав він.

За словами Громова, частиною мобілізованих росіян доукомплектують підрозділи, що зазнали значних втрат в Україні, з іншої – сформують нові підрозділи, зокрема танкові, мотострілецькі, артилерійські полки.

Крім того, триває мобілізація на території окупованого Донбасу. У так званій «ЛНР» почали мобілізовувати й студентів, що спричинило соціальну напругу. Керівництво фейкової республіки погодилось на демобілізацію, але це зроблять не вже, а протягом найближчих двох-трьох місяців. В «ДНР» збираються призвати на військову службу більше 300 в’язнів.

Нагадаємо, за даними української розвідки, в Росії вже мобілізували мінімум 200 тисяч людей, частину з них вже перекинули на фронт, незважаючи на мінімальну підготовку або взагалі її відсутність як таку.

Разом із тим в РФ бракує досвідчених військових кадрів, які б проводили навчання для мобілізованих. Тому це роблять рядові контрактники, що дотепер встигли повоювати проти України.

На початку жовтня розвідка повідомляла, що мобілізованим у Росії не вистачає спальних місць, їжі, форми і грошей, через що наростає соціальна напруга. Тому поліція вже готується до придушення майбутніх протестів.

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