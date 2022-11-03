МЗС спростувало заяву Путіна про «гарантії» України щодо «зернової угоди»

У Міністерстві закордонних справ України спростували заяву президента РФ Владіміра Путіна про те, що нібито Україна взяла нові зобов’язання щодо виконання «зернової угоди». Про це повідомив у Facebook речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

«Владімір Путін заявив, що Росія вирішила розблокувати зернову угоду після надання Україною «ґарантій» про невикористання зернового коридору в військових цілях. Україна не використовувала і не планувала використовувати зерновий коридор у військових цілях. Українська сторона чітко дотримується положень зернової угоди», – заявив Ніколенко.

Він нгадав, що в рамках цієї угоди сторони зобов‘язалися гарантувати безпечне та надійне середовище функціонування зернового коридору. Україна ніколи не наражала зерновий маршрут на небезпеку.

«Ніяких нових зобов‘язань, які виходили би за межі вже існуючих в зерновій угоді, наша держава не брала», – наголосив речник МЗС.

За його словами, Москва повернулася до зернової угоди завдяки активній дипломатії Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша та Президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана.

«Повернення Росії до виконання своїх зобов‘язань в рамках зернової ініціативи яскраво ілюструє дієву формулу: сильна позиція + рішучі дії = результат. Ми вдячні ООН та Туреччині за лідерство задля відновлення функціонування зернового коридору, який відіграє важливу роль в забезпеченні глобальної продовольчої безпеки», – додав Ніколенко.

Як повідомляв Львівський портал, 29 жовтня Росія заявила, що зупиняє участь у реалізації «зернової угоди» нібито через «теракт» у Севастопольській бухті. У Міноборони РФ сказали, що ціллю атаки у Севастопольській бухті стали кораблі Чорноморського флоту, які нібито були задіяні у забезпеченні безпеки зернового коридору.

Невдовзі після цього в ООН заявили, що «зернова угода» залишається чинною, незважаючи на заяви Кремля. Україна теж висловила готовність й надалі співпрацювати з Туреччиною й ООН та експортувати свою агропродукцію.

1 листопада з українських портів вирушили три судна з зерном, втім на 2 листопада наразі не був запланований вихід кораблів.

Загалом дія «зернової угоди» повинна була завершитись у листопаді, і Росія погрожувала вийти з неї, якщо не будуть виконані її вимоги. З другої половини жовтня через дії РФ біля Босфору почали застрягати іноземні судна. Черга утворилась на понад півтори сотні кораблів.

Станом на початок жовтня, тобто за два місяці дії «зернової угоди», Україна змогла експортувати 5,5 млн тонн своєї агропродукції в Європу, Азію та Африку.

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