Росія затримує 150 суден із українським зерном, – Зеленський

Терористична держава Росія не лише краде українське зерно на окупованих українських землях, а й затримує 150 кораблів із українським зерном чим загострює продовольчу кризу у світі. Про це під час вечірнього відеозвернення повідомив Президент України Володимир Зеленський.

На сьогодні понад 150 суден перебувають у черзі, щоб виконати контрактні зобов’язання.

«Стає дедалі напруженішою ситуація навколо експортної зернової ініціативи. Ворог робить усе, щоб загальмувати наш експорт продовольства. Вважаю, що цими діями Росія абсолютно свідомо розпалює продовольчу кризу, щоб вона стала такою ж гострою, якою була в першій половині цього року. На сьогодні понад 150 суден перебувають у черзі, щоб виконати контрактні зобов’язання з постачання нашої агропродукції. Це штучна черга. Вона виникла лише через те, що Росія свідомо затримує проходження кораблів», – повідомив Володимир Зеленський.

За словами президента, кожен день перебування суден із продовольством у черзі означає зростання соціальної та політичної напруги в країнах, що споживають нашу агропродукцію. Із вини Росії затримується експорт до таких країн, як: Єгипет, Туніс, Алжир, Марокко, Ліван, Ірак, Китай, Бангладеш, Індонезія.

«Наші партнери – ООН, Туреччина та інші – повністю поінформовані щодо цієї ситуації. За час роботи нашої зернової ініціативи через російське гальмування ми недоекспортували близько 3 мільйонів тонн продовольства. А це – річний обсяг споживання для 10 мільйонів людей. Росія робить усе, щоб як мінімум сотні тисяч із цих людей стали вимушеними мігрантами, які шукатимуть притулку в тій же Туреччині чи в країнах ЄС або загинуть від голоду. А ми ж із партнерами маємо зробити все, щоб зернова ініціатива не тільки збереглась, а й щоб працювала на 100% потужності», – закликав Володимир Зеленський.

Він також зауважив, що право на їжу й на життя без голоду – це фундаментальні права для абсолютно кожної людини на землі.

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