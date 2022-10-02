Україна експортувала вже 5,5 млн тонн зерна

Протягом двох місяців «зернової ініціативи», серпня-вересня, Україна експортувала вже 5,5 млн тонн своєї агропродукції в Європу, Азію та Африку. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі уряду.

У серпні-вересні із портів «Одеса», «Чорноморськ» та «Південний» у серпні-вересні відправлено 241 судно з українським збіжжям. За вересень рівень експортованої агропродукції виросла удвічі, а кількість суден, які вийшли в море, виросла утричі.

Загалом за два місяці цими суднами Україна експортувала 5,5 млн тонн пшениці та кукурудзи в Європу, Азію та Африку. Найбільше зерна, 383,5 тис. тонн, отримав Єгипет, далі йде Туніс (86 тис. тонн), Лівія (78,9 тис. тонн), Алжир (75,5 тис. тонн) та Судан (70,8 тис. тонн).

Щодо експорту до країн Азії, які перебувають на межі голоду, то Україна відправила 210 тис. тонн зерна у Бангладеш, 37,5 тис. тонн – у Ємен, 30 тис. тонн – у Пакистан, 7 тис. тонн – у Ліван.

Також 121 тис. тонн пшениці скерували в Ефіопію, Ємен та Афганістан у межах Всесвітньої продовольчої програми ООН. Найближчим часом до Чорноморська зайде ще одне, п’яте судно, під завантаження 30 тис. тонн зерна для Сомалі. Крім того, Україна виділила ще 50 тис. тонн пшениці як допомогу для Ємену і Сомалі.

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В Міністерстві інфраструктури кажуть, що завдяки розблокуванню українських портів і поява на міжнародному ринку українського зерна впали ціни.

Якщо станом на червень вартість тонни зерна на ринку Європи становила 408 доларів, то у вересні – 338 доларів.

Угода про розблокування українських портів

22 липня Україна уклала із Туреччиною й ООН угоду про розблокування українських портів для вивезення зерна. Жодних документів із Росію держава не підписувала, обидві сторони укладали окремі договори з РФ.

26 липня Володимир Зеленський заявив, що Україна готова почати експорт свого зерна, але контроль за безпекою – за ООН і Туреччиною.

1 серпня, вперше з початку повномасштабного вторгнення РФ, з Одеського порту вийшло судно, завантажене українським продовольством. Воно відправилось до порту Тріполі у Лівані.

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