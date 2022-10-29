Росія виходить із «зернової угоди» нібито через вибухи у Севастополі

Росія заявила, що зупиняє участь у реалізації «зернової угоди» нібито через «теракт» у Севастопольській бухті вранці 29 жовтня. Про це заявило Міністерство оборони РФ, пише Європейська правда.

Зокрема, у Міноборони РФ підкреслили, що причиною виходу з угоди є «теракт», здійснений «київським режимом» нібито за участю фахівців Великої Британії. Ціллю «теракту» нібито були кораблі Чорноморського флоту та цивільні судна.

Представник російського Міноборони Ігор Конашенков раніше 29 жовтня заявив, що ціллю атаки стали кораблі Чорноморського флоту, які були залучені до забезпечення безпеки зернового коридору.

Конашенков також звинуватив військових ВМС Британії у плануванні і реалізації нібито «терактів» на трубопроводах «Північний потік-1» і «Північний потік-2».

Він заявив, що британські військові з цього ж підрозділу провели підготовку українських військ до «нападу» на Севастополь вранці 29 жовтня, і що нібито ці британські військові перебувають в українському Очакові.

Міноборони Британії назвало звинувачення РФ вигадками епічного масштабу.

Як повідомляв Львівський портал, дія «зернової угоди» повинна була завершитись у листопаді, і Росія погрожувала вийти з неї, якщо не будуть виконані її вимоги.

Останнім часом через дії російської сторони біля Босфору застрягли близько півтори сотні суден.

Станом на початок жовтня, тобто за два місяці дії «зернової угоди», Україна змогла експортувати 5,5 млн тонн своєї агропродукції в Європу, Азію та Африку.

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