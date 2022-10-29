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Після вибухів у Севастополі росіяни заявляють про пошкодження корабля

Наталя Дуляба

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Міністерство оборони РФ заявило, що нібито в суботу, 29 жовтня, о 04:00 год. ранку Збройні Сили України атакували дронами окупований Севастополь і пошкодили корабель. Про це йдеться у Telegram відомства.

Росіяни стверджують, що начебто українці для своєї атаки використали «дев’ять безпілотних літальних апаратів і сім автономних морських безпілотників». Російська ППО нібито всі повітряні цілі знищила.

Разом із тим окупанти кажуть, що «незначні пошкодження» дістали морський тральщик «Іван Голубець», а також загородження в бухті Південна.

Міноборони РФ назвало це «терактом», а готували його «українські військові під керівництвом британських фахівців».

Як писав Львівський портал, вранці 29 жовтня у Севастополі пролунали вибухи. Окупаційна влада казала, що то «російські кораблі відбивали атаку дронів».

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