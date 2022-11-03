3 листопада на Львівщині не вимикатимуть світло

3 листопада на території Львівщини графіків погодинних чи аварійних відключень електроенергії не впровадили. Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

Голова ОВА зауважив, що ситуація є динамічна та може змінюватись упродовж дня – залежно від нашого споживання та дій ворога.

Мешканців Львівщини закликають розсудливо споживати електроенергію і максимально обмежити використання енергоприладів у пікові години: з 08:00 до 11:00 та з 17:00 до 23:00.

Дізнатись про причину зникнення світла мешканцям Львівщини можна на сайті «Львівобленерго», у чат-ботах компанії, на її сторінці у Facebook або ж за номерами кол-центру:

0-800-30-15-68

067-333-15-68

050-460-15-68

093-170-15-68

093-170-15-68.

Нагадаємо, після атак РФ на енергосистему України жителів Львівщини неодноразово закликали скоротити споживання електроенергії. Станом на 17 жовтня Львівщина зменшила споживання лише на 10%, а потрібно було на 25%.

Для економії світла у Львові вимкнули фонтани і підсвітку на фасадах будинків. Із 20 жовтня у області запровадили графік обмеження споживання електрики для промислових споживачів. Із 21 жовтня у Львівській області заборонили використовувати будь-яке зовнішнє освітлення, крім доріг та критичної інфраструктури та цього також виявилось недостатньо.

Вже 25 жовтня на Львівщині ввели віялові відключення. З 1 листопада світло наразі не вимикали.

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