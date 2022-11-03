ОСТАННІ НОВИНИ

3 листопада на Львівщині не вимикатимуть світло

Ольга Денисяка

|

3 листопада на території Львівщини графіків погодинних чи аварійних відключень електроенергії не впровадили. Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

Голова ОВА зауважив, що ситуація є динамічна та може змінюватись упродовж дня – залежно від нашого споживання та дій ворога.

Мешканців Львівщини закликають розсудливо споживати електроенергію і максимально обмежити використання енергоприладів у пікові години: з 08:00 до 11:00 та з 17:00 до 23:00.

Дізнатись про причину зникнення світла мешканцям Львівщини можна на сайті «Львівобленерго», у чат-ботах компанії, на її сторінці у Facebook або ж за номерами кол-центру:

  • 0-800-30-15-68
  • 067-333-15-68
  • 050-460-15-68
  • 093-170-15-68
  • 093-170-15-68.

Нагадаємо, після атак РФ на енергосистему України жителів Львівщини неодноразово закликали скоротити споживання електроенергії. Станом на 17 жовтня Львівщина зменшила споживання лише на 10%, а потрібно було на 25%.

Для економії світла у Львові вимкнули фонтани і підсвітку на фасадах будинків. Із 20 жовтня у області запровадили графік обмеження споживання електрики для промислових споживачів. Із 21 жовтня у Львівській області заборонили використовувати будь-яке зовнішнє освітлення, крім доріг та критичної інфраструктури та цього також виявилось недостатньо.

Вже 25 жовтня на Львівщині ввели віялові відключення. З 1 листопада світло наразі не вимикали.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Мало економили. Львівщина отримала графік відключень світла
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Мало економили. Львівщина отримала графік відключень світла

Львівщина не зуміла зменшити споживання світла на 25% світла, а відтак «Львівобленерго» оприлюднило попередній графік ві...

Сотня працівників «АТБ» здала донорську кров для допомоги українським захисникам
Анастасія ПИЖ
Сотня працівників «АТБ» здала донорську кров для допомоги українським захисникам

У той час, коли ЗСУ активно тиснуть ворога на всіх фронтах, медичні заклади країни відчувають зростаючу потребу у донорс...

Прискорений вступ України до НАТО: що кажуть у Альянсі
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Прискорений вступ України до НАТО: що кажуть у Альянсі

На тлі заяв диктатора Путіна про анексію окупованих територій Росією Україна подала заяву на прискорений вступ до військ...

Від деконструкції до демонтажу: чого не вистачає для завершення декомунізації на Львівщині
Тарас РАДЬ
Від деконструкції до демонтажу: чого не вистачає для завершення декомунізації на Львівщині

Спорадично у місцевому інформаційному просторі виринають повідомлення про натужні та часто невиразні спроби завершення д...

всі статті
Львівський портал