1 листопада на Львівщині не планують вимикати світло, – Козицький

У вівторок, 1 листопада, у Львові та області не застосовуватимуть графіків аварійного відключення світла. Про це повідомив у Facebook голова Львівської ОВА Максим Козицький.

Козицький повідомив, що станом на ранок 1 листопада в області не застосовували графіків аварійних відключень і графіків погодинного відключення електроенергії. Але голова ОВА зауважив, що ситуація може змінюватися та закликав слідкувати за повідомленнями НЕК Укренерго та Львівобленерго.

Як відомо, після атак РФ на енергосистему України, жителів Львівщини неодноразово закликалискоротити споживання електроенергії.

Станом на 17 жовтня Львівщина зменшила споживання електроенергії лише на 10%, а потрібно було на 25%.

Для економії світла у Львові вимкнулифонтани і підсвітку на фасадах будинків. Із 20 жовтня у області запровадили графік обмеження споживання електрики для промислових споживачів. Із 21 жовтня у Львівській області заборониливикористовувати будь-яке зовнішнє освітлення, крім доріг та критичної інфораструктури та цього також виявилось недостатньо.

25 жовтня на Львівщині ввели віялові відключення. 26 жовтня оприлюднили графік 4-годинного відключення світла на 4-групи абонентів.

Додатково дізнатись про причину зникнення світла мешканцям Львівщини можна на сайті «Львівобленерго», у чат-ботах компанії, на її сторінці у Facebook або ж за номерами кол-центру:

До стабілізації енергоринку України усіх мешканців Львівської області закликають раціонально використовувати електроенергію та максимально обмежити її споживання у пікові години навантаження на енергосистему – з 08:00 до 11:00 та з 17:00 до 23:00.

Підприємствам слід вимкнути рекламу, підсвітки та зовнішнє освітлення після завершення робочого часу і упродовж комендантської години. І якщо є така можливість, частково перейти на роботу в нічний час.

Нагадаємо, 10-11 жовтня російські війська здійснили масовану ракетну атаку на енергетичну інфраструктуру України. Загалом було випущено більше ста ракет й ударних дронів. На Львівщині ворог фактично знищив чотири електропідстанції, через це Львів і область тимчасово залишились без світла, інтернету, мобільного зв’язку і води.

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