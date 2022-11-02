Робота «зернового коридору» поновлюється, – Ердоган

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що роботу «зернового коридору» вдалося відновити, тож відвантаження зерна з українських портів здійснюватиметься як і раніше. Про це він сказав 2 листопада на засіданні парламентської групи Партії справедливості та розвитку, пише Укрінформ.

«“Зерновий коридор” знову відкрито, як і раніше… Міністр оборони Росії Шойгу подзвонив міністру національної оборони (Туреччини) Акару і сказав, що відвантаження зерна триватиме як і раніше, починаючи з 12:00 год. сьогодні», – сказав Ердоган.

Він також додав, що сьогодні має поговорити телефоном із президентом України Володимиром Зеленським.

Як повідомляв Львівський портал, 29 жовтня Росія заявила, що зупиняє участь у реалізації «зернової угоди» нібито через «теракт» у Севастопольській бухті. У Міноборони РФ сказали, що ціллю атаки у Севастопольській бухті стали кораблі Чорноморського флоту, які нібито були задіяні у забезпеченні безпеки зернового коридору.

Невдовзі після цього в ООН заявили, що «зернова угода» залишається чинною, незважаючи на заяви Кремля. Україна теж висловила готовність й надалі співпрацювати з Туреччиною й ООН та експортувати свою агропродукцію.

1 листопада з українських портів вирушили три судна з зерном, втім на 2 листопада наразі не був запланований вихід кораблів.

Загалом дія «зернової угоди» повинна була завершитись у листопаді, і Росія погрожувала вийти з неї, якщо не будуть виконані її вимоги. З другої половини жовтня через дії РФ біля Босфору почали застрягати іноземні судна. Черга утворилась на понад півтори сотні кораблів.

Станом на початок жовтня, тобто за два місяці дії «зернової угоди», Україна змогла експортувати 5,5 млн тонн своєї агропродукції в Європу, Азію та Африку.

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