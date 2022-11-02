Малехів таки вийде зі складу Львівської ОТГ

Верховний Суд України підтвердив рішення, яке раніше прийняли судді першої інстанції та апеляції, про скасування розпорядження уряду про приєднання села Малехів до Львівської ОТГ. Про це йдеться у відповідній постанові.

Так, 29 березня 2021 року Окружний адмінсуд Києва частково задовільнив позов Малехівської сільради та одного з місцевих мешканців щодо скасування рішення уряду та ЛОДА про приєднання громади до Львівської ОТГ. Зокрема судді визнали, що приєднання порушує «принципи місцевого самоврядування, зокрема, добровільності».

Зазначмо, мешканці села виступали за створення окремої громади з містом Дубляни, однак обидві громади згодом приєднали до Львівської ОТГ.

При цьому, суд відмовився зобов’язати Львівську ОДА розробити та подати до уряду інший проект перспективного плану, у якому врахувати позицію Малехівської громади. Цю відмову судді пояснили тим, що процес добровільного об’єднання громад завершений, тому суд не має підстав зобов’язати ЛОДА розробити інший проект перспективного плану.

У червні 2021 року Шостий апеляційний адміністративний суд підтвердив рішення Окружного адмінсуду. Натомість ЛОДА та Кабмін подали касаційні скарги щодо обох рішень.

31 жовтня 2022 року Верховний Суд підтвердив рішення попередніх інстанцій, а касації Кабміну на ЛОДА не задовільнив. Рішення Верховного Суду вступило в дію з моменту прийняття і не підлягає оскарженню.

Зауважимо, 19 жовтня Верховний суд виніс постанову, якою залишив Дубляни частиною Львівської громади.

Нагадаємо, що у січні міська рада звернулась до Верховної Ради, Кабміну та Львівської ОДА з пропозицією об’єднати Львів із 20 сусідніми містами та селами.

Водночас влада Львова висловила сподівання, що після рішення уряду щодо ОТГ, Львів матиме 50 тисяч нових мешканців та розширить територію міста вдвічі.