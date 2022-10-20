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Дубляни залишили в складі Львівської ОТГ

Ольга Денисяка

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19 жовтня Верховний суд виніс постанову, якою залишив Дубляни частиною Львівської громади. Про це повідомив у Facebook заступник міського голови Львова з питань містобудування Любомир Зубач.

Дубляни увійшли до складу Львівської громади перспективним планом Львівської області, який Кабмін затвердив у 2020 році. Тоді уряд підтримав об’єднання Львова із майже 20 сусідніми населеними пунктами. Однак згодом це рішення оскаржили і суд виключив Дубляни зі складу Львівської громади.

Кабмін та Львівська ОВА подали касаційну скаргу на вказане рішення  і 19 жовтня Верховний суд скасував рішення і залишив Дубляни у Львівській МТГ.

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