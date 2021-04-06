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ОАСК визнав незаконним приєднання Малехова до Львова

Андрій Котенський

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Окружний адміністративний суд Києва (ОАСК) визнав незаконним включення Малехівської територіальної громади Жовківського району до Львівської територіальної громади з адміністративним центром у Львові. Відповідне рішення суду було опубліковано, 4 квітня, повідомляє Львівський портал.

У рішенні ОАСК скасовано:

розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження перспективного плану формування територій громад Львівської області» в частині включення Малехівської територіальної громади Жовківського району Львівської області до Львівської територіальної громади з адміністративним центром у Львові.

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– розпорядження Кабінету Міністрів України «Про визначення адміністративних центрів та затвердження територій територіальних громад Львівської області» в частині включення Малехівської територіальної громади Жовківського району Львівської області до Львівської територіальної громади з адміністративним центром у Львові.

– визнати протиправними дії Львівської обласної державної адміністрації під час розроблення перспективного плану формування територій громад Львівської області.

За словами заступника міського голови з містобудування Любомира Зубача, рішення Окружного адміністративного суду Києва щодо визнання незаконним включення Малехова до Львівської міської територіальної громади не набуло законної сили і буде оскаржене в апеляційній інстанції.

«Рішення щодо Малехова не буде мати жодних правових наслідків. І на це є кілька причин:

По-перше, це рішення суду лише першої інстанції, і воно не набуло законної сили. Його обов’язково буде оскаржено в апеляційній інстанції.

По-друге, позивач в особі ліквідаційної комісії Малехівської сільської громади планує подати заяву про відмову від позову під час апеляційного розгляду справи (у першій інстанції таку заяву не задовольнили).

По-третє, якщо почитати рішення суду, то всі його аргументи зводяться до положень закону про добровільне об’єднання громад. Натомість всі громади в України були створені не згідно із цим законом, а шляхом внесення змін до закону про місцеве самоврядування та подальших постанов Кабміну. В державі відбулася адміністративно-територіальну реформа, а не добровільне об’єднання. ОАСК скасовує адмінтерустрій? А це вже зазіхання на цілісність держави», – пвідомив Любомир Зубач.

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