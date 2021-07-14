Апеляційний суд дозволив Малехову вихід зі складу Львівської ОТГ

Шостий апеляційний адміністративний суд підтвердив попереднє рішення Окружного адміністративного суду Києва, який скасував розпорядження уряду про приєднання села Малехів до Львівської ОТГ. Відповідну постанову суд ухвалив ще 30 червня за зверненням Малехівської сільської ради, пише Zaxid.net.

Як відомо, влітку 2020 року Малехівська сільрада та місцевий мешканець Михайло Сіреджук звернулись до суду з вимогою скасувати низку рішень уряду та ЛОДА про приєднання Малехова до Львівської ОТГ.

29 березня Окружний адмінсуд Києва позов задовольнив частково, зокрема скасував розпорядження Кабміну про затвердження перспективного плану громад Львівщини та про визначення адміністративних центрів громад Львівської області, що стосуються віднесення Малехівської громади до складу Львівської ОТГ.

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При цьому, суд відмовився зобов’язати Львівську ОДА розробити та подати до уряду інший проект перспективного плану, у якому врахувати позицію Малехівської громади. Цю відмову судді пояснили тим, що процес добровільного об’єднання громад завершений, тому суд не має підстав зобов’язати ЛОДА розробити інший проект перспективного плану.

На це рішення і Малехівська громада, і ЛОДА з Львівською міськрадою подали апеляцію. Однак 30 червня Шостий апеляційний адмінсуд підтвердив рішення попередньої судової інстанції.

Директор департаменту економічної політики ЛОДА Степан Куйбіда повідомив, що Львівська ОДА готує касацію на цю постанову суду.

«Ми будемо боротися далі і готуємо касацію. Навіть якщо рішення суду набере чинності, воно фактично є нездійсненним і породить глибоку юридичну кризу. Якщо юристи розпишуть дорожню карту, вона міститиме багато кроків для її реалізації, від перегляду постанов Кабміну до організації виборів. Такі рішення суду ставлять під сумнів легітимність всієї адмінреформи, яка триває з 2015 року», – пояснив Степан Куйбіда.

Мешканці Малехова апелюють до того, що при формуванні плану була порушена процедура добровільності, адже перспективний план розроблявся на основі закону «Про добровільне об’єднання територіальних громад». Тобто громади мали право добровільно створити власну ОТГ до затвердження урядом розпорядження про перспективний план Львівської області, яке Кабмін видав 20 травня 2020 року. В іншому разі громади об’єднали за пропозицією ЛОДА.

Однак, за словами Степана Куйбіди, затверджений ЛОДА та поданий на розгляд Кабміну перспективний план територій не має юридичної сили, а радше є візією, на яку орієнтувався Кабмін при затвердженні відповідного розпорядження. Інше розпорядження Кабміну «Про визначення адміністративних центрів та затвердження територій територіальних громад Львівської області», яке скасував суд, взагалі не передбачає добровільного приєднання. Крім цього, закон про новий адмінустрій не містить процедури виходу громади зі складу однієї ОТГ та приєднання до іншої.

За словами заступника міського голови Львова з містобудування Любомира Зубача, рішення суду апеляційної інстанції у справі щодо визнання незаконним включення Малехова до Львівської міської територіальної громади лише формальність, яка не матиме правових наслідків.

«Ми спокійно ставимось до подібних рішень, тому що, як на мене, це проста формальність, і це рішення за замовчуванням не має механізмів для виконання. Хочу заспокоїти мешканців села Малехів. Вони, зокрема, своєю участю у виборах до Львівської міської ради погодили створення Львівської об’єднаної громади. Зараз працюють виконавчі органи міста, офіси громад, у рамках департаменту міської агломерації, тому все буде гаразд. Послуги в Малехові будуть і надалі надаватись мешканцям, інфраструктурні проєкти реалізовуватимуться», – зазначив Любомир Зубач.

Він переконаний, що жодне рішення не повинне ставити під сумнів волевиявлення мешканців, які взяли участь у виборах до Львівської міської ради. До того ж, на останньому засіданні сесії ЛМР вже було затверджено передавальний акт Малехівської сільради.

Раніше Львівський портал повідомляв, що окружний адміністративний суд Києва (ОАСК) визнав незаконним включення Малехівської територіальної громади Жовківського району до Львівської територіальної громади з адміністративним центром у Львові.

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